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Неминущая Вера Владимировна
6.0
0
Неминущая Вера Владимировна
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
Владивостокский государственный медицинский институт, Педиатрия, 1983 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №8
ул. Воровского, 10А
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
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