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Неминущая Вера Владимировна
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Неминущая Вера Владимировна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский институт, Педиатрия, 1983 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №8
ул. Воровского, 10А
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
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