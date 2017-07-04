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  3. Нещадина Валерия Сергеевна
Нещадина Валерия Сергеевна
6.3
3

Нещадина Валерия Сергеевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 3 года
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация «Стоматология общей практики», 2017 г. окончания.
  • Свидетельство об аккредитации от 04.07.2017 г., специальность "Врач-стоматолог".
  • Сертификат «Неотложные состояния в практике врача-стоматолога», 2018 г.
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Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач стоматолог-терапевт, Центральная стоматологическая клиника, с 2017 г. по настоящее время.
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Адреса и стоимость приёма
Арт Стом
Доступна онлайн запись
ул. Гоголя, 39
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
650 р
3 отзыва

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