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Нещадина Валерия Сергеевна
6.3
3
Нещадина Валерия Сергеевна
Стоматолог-терапевт
Стаж 3 года
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация «Стоматология общей практики», 2017 г. окончания.
Свидетельство об аккредитации от 04.07.2017 г., специальность "Врач-стоматолог".
Сертификат «Неотложные состояния в практике врача-стоматолога», 2018 г.
Сертификат «Неотложные состояния в стоматологии: Как с ними справиться?», 2018 г.
Еще 1
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач стоматолог-терапевт, Центральная стоматологическая клиника, с 2017 г. по настоящее время.
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Адреса и стоимость приёма
Арт Стом
Доступна онлайн запись
ул. Гоголя, 39
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
650 р
3 отзыва
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