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Нестеренко Юлия Михайловна
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Нестеренко Юлия Михайловна

Массажист
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • 1987г. - Благовещенское медицинское училище по специальности "Медицинская сестра"
  • 2012г. - Специализация в КГБОУ СПО Хабаровский государственный медицинский колледж по специальности "Медицинский массаж"
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
МиРиТ
Доступна онлайн запись
ул. Пушкина, 38А
Первичный приём взрослых
Массажист
По запросу
Первичный приём детей
Массажист
По запросу
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