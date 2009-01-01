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  3. Нестерова Анна Сергеевна
Нестерова Анна Сергеевна
6.0
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Нестерова Анна Сергеевна

Лаборант
Стаж не указан / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
  • Хабаровский государственный медицинский колледж, Лабораторная диагностика, 2005 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №8
ул. Воровского, 12
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