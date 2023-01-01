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  3. Нестерова Ирина Николаевна
Нестерова Ирина Николаевна
6.3
0

Нестерова Ирина Николаевна

Гинеколог, Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • Сетификат № 0727310085263 по ноябрь 2023 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Перинатальный центр
ул. Истомина, 85
Первичный приём взрослых
Акушер
По запросу
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