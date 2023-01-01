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Нестерова Ирина Николаевна
6.3
0
Нестерова Ирина Николаевна
Гинеколог
,
Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
Сетификат № 0727310085263 по ноябрь 2023 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Перинатальный центр
ул. Истомина, 85
Первичный приём взрослых
Акушер
По запросу
0 отзывов
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