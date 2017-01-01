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  3. Нетбай Наталья Николаевна
Нетбай Наталья Николаевна
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Нетбай Наталья Николаевна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1996 г. окончания
  • ДВГМУ, Неврология, 2017 г.
  • ДВГМУ, Функциональная диагностика, 2017 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии
ул. Краснодарская, 2В
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
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