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  3. Незатаенко Лариса Аркадьевна
Незатаенко Лариса Аркадьевна
6.0
2

Незатаенко Лариса Аркадьевна

Хирург
Стаж не указан
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, Педиатрия, 1985 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Детская городская поликлиника 17
ул. Краснореченская, 177Б
Первичный приём детей
Хирург
По запросу
2 отзыва

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