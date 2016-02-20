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Никишина Марина Викторовна
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Никишина Марина Викторовна

УЗИ-специалист, Зав. отделением
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1988 г. окончания.
  • Интернатура по специальности «Акушер-гинеколог» в 1989 г.
  • Сертификат по «Ультразвуковой диагностики, действителен с 2016 г.
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Курсы повышения квалификации
  • Присвоена высшая квалификационная категория, 2015 г.
  • Первичная специализация по специальности «Ультразвуковая диагностика», 2007 г.
  • Ежегодные курсы повышения квалификации, последнее обучение в 2017 году, в Москве.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач УЗИ, КГБУЗ «Перинатальный центр», с 2005 г. по настоящее время.
  • Врач УЗИ, «Белой клинке», с 2011 г. по настоящее время.
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Адреса и стоимость приёма
Перинатальный центр
ул. Истомина, 85
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
4 отзыва

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