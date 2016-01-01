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  3. Никитина Анастасия Алексеевна
Никитина Анастасия Алексеевна
6.3
1

Никитина Анастасия Алексеевна

Психолог
Стаж 4 года
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГГУ, специализация "Дефектология", 2016 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Неокортекс
ул. Орджоникидзе, 25А
Консультация детей
Психолог
1300 р
Первичный приём детей
Психолог
1000 р
1 отзыв

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