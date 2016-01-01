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Никитина Анастасия Алексеевна
6.3
1
Никитина Анастасия Алексеевна
Психолог
Стаж 4 года
Принимает детей
Психологическое сопровождение метод «Томатис»
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Информация о враче
Образование
ДВГГУ, специализация "Дефектология", 2016 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Неокортекс
ул. Орджоникидзе, 25А
Консультация детей
Психолог
1300 р
Первичный приём детей
Психолог
1000 р
1 отзыв
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