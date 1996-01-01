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  3. Никитина Татьяна Геннадьевна
Никитина Татьяна Геннадьевна
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Никитина Татьяна Геннадьевна

Терапевт, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1996 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №11
ул. Суворова, 38
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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