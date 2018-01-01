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Николаев Григорий Валентинович
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Николаев Григорий Валентинович

Стоматолог-ортодонт
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 1988 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Стоматолог-ортопед, стоматологическая клиника "Дентал Платинум", с 2018 г. по настоящее время.
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Адреса и стоимость приёма
Дентал Платинум
Доступна онлайн запись
ул. Металлистов, 1А
Консультация взрослых
Стоматолог-ортодонт
Бесплатно
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