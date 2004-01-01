Николаева Лариса Сергеевна
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
Хабаровск, ул. Лермонтова, 3
Первичный приём детей
Гастроэнтеролог
1800 р
Педиатр
1600 р
Аллерголог-иммунолог
1800 р
Вторичный приём детей
Гастроэнтеролог
1800 р
Педиатр
1600 р
Аллерголог-иммунолог
1800 р
Хабаровск, ул. Владивостокская, 22
Первичный приём детей
Гастроэнтеролог
1800 р
Педиатр
1600 р
Аллерголог-иммунолог
1800 р
Вторичный приём детей
Гастроэнтеролог
1800 р
Педиатр
1600 р
Аллерголог-иммунолог
1800 р
Загрузка комментариев...