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  3. Николаева Лариса Сергеевна
Николаева Лариса Сергеевна
6.6
2

Николаева Лариса Сергеевна

Гастроэнтеролог, Педиатр, Аллерголог-иммунолог
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, "Педиатрия", 2004 г. окончания.
  • Интернатура по специальности «Педиатрия», 2005 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • 2015 г. - Педиатрия
  • 2015 г. - Аллергология и иммунология
  • 2016 г. - Гастроэнтерология
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • С 2014 г. - педиатр, Нейроклиника.
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Адреса и стоимость приёма
Нейроклиника
Хабаровск, ул. Лермонтова, 3
Первичный приём детей
Гастроэнтеролог
1800 р
Педиатр
1600 р
Аллерголог-иммунолог
1800 р
Вторичный приём детей
Гастроэнтеролог
1800 р
Педиатр
1600 р
Аллерголог-иммунолог
1800 р
Нейроклиника
Хабаровск, ул. Владивостокская, 22
Первичный приём детей
Гастроэнтеролог
1800 р
Педиатр
1600 р
Аллерголог-иммунолог
1800 р
Вторичный приём детей
Гастроэнтеролог
1800 р
Педиатр
1600 р
Аллерголог-иммунолог
1800 р
2 отзыва

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