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  3. Николаева Любовь Андреевна
Николаева Любовь Андреевна
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Николаева Любовь Андреевна

Терапевт
Стаж 36 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1980 г. окончания.
  • Интернатура, 1981 г. - 1982 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач - терапевт цеховой, НУЗ Отделенческая поликлиника на ст.Хабаровск-1, 1982 г. - н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Терапевт
1100 р
Вторичный приём взрослых
Терапевт
900 р
0 отзывов

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