Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Николаева Любовь Андреевна
6.0
0
Николаева Любовь Андреевна
Терапевт
Стаж 36 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1980 г. окончания.
Интернатура, 1981 г. - 1982 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач - терапевт цеховой, НУЗ Отделенческая поликлиника на ст.Хабаровск-1, 1982 г. - н.в.
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Терапевт
1100 р
Вторичный приём взрослых
Терапевт
900 р
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Колодная
Светлана Николаевна
Ревматолог
,
Терапевт
6.0
0
Записаться
Лукманова
Оксана Валерьевна
Кардиолог
,
Терапевт
,
УЗИ-специалист
6.0
0
Записаться
Колтунов
Сергей Семенович
Гастроэнтеролог
,
Терапевт
,
Зав. отделением
7.8
1
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...