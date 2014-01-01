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  3. Никулина Вероника Александровна
Никулина Вероника Александровна
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Никулина Вероника Александровна

Пульмонолог, Терапевт, Зав. отделением
Стаж 6 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2013 г. окончания.
  • ДВГМУ, Интернатура по специальности "Терапия", 2014 г.
  • Сертификат "Терапия", ДВГМУ, от 2014 г.
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Курсы повышения квалификации
  • Профессиональная переподготовка по специальности "Пульманология", КГБОУ ДПО ИПКСЗ, 2016 г.
Участие в ассоциациях
  • Российское респираторное общество
Опыт работы
  • В ООО "Ланта" работает с 2017 г. - по настоящее время.
  • Врач - терапевт, НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст. Хабаровск-1 ОАО "РЖД", 2014 г. - 2016 г.
  • Врач - пульмонолог, НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст. Хабаровск-1 ОАО "РЖД", 2016 г. - н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Ланта
Доступна онлайн запись
пр-т 60-летия Октября, 204
Первичный приём взрослых
Пульмонолог
1400 р
Терапевт
1200 р
Вторичный приём взрослых
Пульмонолог
1100 р
Терапевт
1000 р
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Пульмонолог
1100 р
Терапевт
1100 р
Консультация взрослых
Зав. отделением
По запросу
Вторичный приём взрослых
Терапевт
900 р
Пульмонолог
900 р
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