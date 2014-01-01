Никулина Вероника Александровна
Стаж 6 лет
Профессиональные навыки:
лечение заболеваний внутренних органов;
острые респираторные заболевания: грипп, ангина, ОРВИ;
заболевание дыхательной системы
инфекционные (пневмония, бронхит, плеврит, орнитоз);
наследственные (муковисцидоз);
травматические (пневмоторакс, гематорокс);
аллергические (бронхиальная астма);
профессиональные (силикоз, талькоз, антракоз);
болезни неясного происхождения (саркоидоз, идиопатический фиброзирующий альвеолит);
доброкачественные и злокачественные опухали дыхательной системы.
лечение заболеваний внутренних органов;
острые респираторные заболевания: грипп, ангина, ОРВИ;
заболевание дыхательной системы
инфекционные (пневмония, бронхит, плеврит, орнитоз);
наследственные (муковисцидоз);
травматические (пневмоторакс, гематорокс);
аллергические (бронхиальная астма);
профессиональные (силикоз, талькоз, антракоз);
болезни неясного происхождения (саркоидоз, идиопатический фиброзирующий альвеолит);
доброкачественные и злокачественные опухали дыхательной системы.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
пр-т 60-летия Октября, 204
Первичный приём взрослых
Пульмонолог
1400 р
Терапевт
1200 р
Вторичный приём взрослых
Пульмонолог
1100 р
Терапевт
1000 р
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Пульмонолог
1100 р
Терапевт
1100 р
Консультация взрослых
Зав. отделением
По запросу
Вторичный приём взрослых
Терапевт
900 р
Пульмонолог
900 р
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