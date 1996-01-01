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Норик Инна Валерьевна
6.3
1
Норик Инна Валерьевна
Акушер-гинеколог
Стаж 21 год
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Информация о враче
Образование
Хабаровский государственный медицинский институт. Лечебное дело, 1996 г.
Дальневосточный государственный медицинский университет. Ординатура по акушерству и гинекологии, 1996-1998 гг.
Курсы повышения квалификации
«Кольпоскопия», Дальневосточный государственный медицинский университет, 2000 г.
«Ургентные состояния в акушерстве и гинекологии», Дальневосточный государственный медицинский университет, 2001 г.
«Актуальные вопросы эндокринологии в акушерстве и гинекологии», Дальневосточный государственный медицинский университет, 2002 г.
«Актуальные вопросы акушерства и гинекологии», Дальневосточный государственный медицинский университет, 2007г.
«Оперативное акушерство и гинекология», ГОУДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения», 2010 г.
«Эндоскопия». Первичная специализация, ГОУДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения», 2010 г.
«Гистероскопия», ГОУ ВПО ДВГМУ Росздрава, 2010г.
«Планирование семьи. Безопасный аборт: МВА, медикаментозный аборт», ГОУ ВПО ДВГМУ Росздрава, 2010 г.
«Эндокринная патология в акушерстве и гинекологии», ГОУ ВПО ДВГМУ Минздравсоцразвития России, 2012 г.
«Экспертиза временной нетрудоспособности», КГБОУДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения», 2013 г.
«Ультразвуковая диагностика». Первичная специализация, КГБОУДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения», 2014 г.
Еще 8
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
1998 -2014гг. - врач акушер-гинеколог, КГБУЗ «Родильный дом №1», гинекологическое отделение
2015г. - врач акушер-гинеколог, ФГКУ «031 ВКГ» МО РФ, гинекологическое отделение
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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №1
ул. Ленина, 67
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
1 отзыв
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