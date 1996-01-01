Норик Инна Валерьевна

«Кольпоскопия», Дальневосточный государственный медицинский университет, 2000 г.

«Ургентные состояния в акушерстве и гинекологии», Дальневосточный государственный медицинский университет, 2001 г.

«Актуальные вопросы эндокринологии в акушерстве и гинекологии», Дальневосточный государственный медицинский университет, 2002 г.