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Норик Инна Валерьевна
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Норик Инна Валерьевна

Акушер-гинеколог
Стаж 21 год
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Информация о враче
Образование
  • Хабаровский государственный медицинский институт. Лечебное дело, 1996 г.
  • Дальневосточный государственный медицинский университет. Ординатура по акушерству и гинекологии, 1996-1998 гг.
Курсы повышения квалификации
  • «Кольпоскопия», Дальневосточный государственный медицинский университет, 2000 г.
  • «Ургентные состояния в акушерстве и гинекологии», Дальневосточный государственный медицинский университет, 2001 г.
  • «Актуальные вопросы эндокринологии в акушерстве и гинекологии», Дальневосточный государственный медицинский университет, 2002 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • 1998 -2014гг. - врач акушер-гинеколог, КГБУЗ «Родильный дом №1», гинекологическое отделение
  • 2015г. - врач акушер-гинеколог, ФГКУ «031 ВКГ» МО РФ, гинекологическое отделение
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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №1
ул. Ленина, 67
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
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