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Норкин Кирилл Геннадьевич
6.0
0
Норкин Кирилл Геннадьевич
Хирург
Стаж не указан
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Нет информации
Курсы повышения квалификации
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Хирург
1100 р
Вторичный приём взрослых
Хирург
900 р
0 отзывов
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