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Новачук Евгения Васильева
6.0
0
Новачук Евгения Васильева
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Адреса и стоимость приёма
Dентекс
ул. Тихоокеанская, 73Г
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
0 отзывов
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