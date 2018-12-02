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Новикова Елена Владимировна
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Новикова Елена Владимировна
Терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Окончила ХМУ по специальности «Медицинская сестра для детских учреждений», 1979 г.
Решением квалификационной комиссии при КОУ ДПО ИПКСЗ сертификат по специальности «Сестринское дело в педиатрии», подтвержден. Действителен до 02.12.2018 г.
Курсы повышения квалификации
Курс повышения квалификации по программе» Сестринское дело в педиатрии», 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Перинатальный центр
ул. Истомина, 85
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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