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  3. Новикова Елена Владимировна
Новикова Елена Владимировна
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Новикова Елена Владимировна

Терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Окончила ХМУ по специальности «Медицинская сестра для детских учреждений», 1979 г.
  • Решением квалификационной комиссии при КОУ ДПО ИПКСЗ сертификат по специальности «Сестринское дело в педиатрии», подтвержден. Действителен до 02.12.2018 г.
Курсы повышения квалификации
  • Курс повышения квалификации по программе» Сестринское дело в педиатрии», 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Перинатальный центр
ул. Истомина, 85
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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