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Новикова Ольга Геннадьевна
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Новикова Ольга Геннадьевна
Массажист
Стаж 8 лет
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Информация о враче
Образование
Казахстанско-Российский Медицинский Университет, специализация "Лечебное дело", 2011 г. окончания.
Казахстанско-Российский Медицинский Университет, Интернатура по специальности "Хирургия", 2012 г.
Курсы повышения квалификации
Казахстанско-Российский Медицинский Университет, Переподготовка по специальности "Эндоскопия", 2012 г.
Сибирский Государственный Медицинский Университет, Эндоскопия, 2017 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Эстетик Холл
Доступна онлайн запись
ул. Комсомольская, 94
Первичный приём взрослых
Массажист
По запросу
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