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  3. Новосильцева Ирина Петровна
Новосильцева Ирина Петровна
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Новосильцева Ирина Петровна

Зав. лабораторией, Бактериолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Курский медицинский институт, Лечебное дело, 1993 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Перинатальный центр
ул. Истомина, 85
Консультация взрослых
Зав. лабораторией
По запросу
Первичный приём взрослых
Бактериолог
По запросу
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