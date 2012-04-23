Нужных Александр Викторович

Врач-хирург, Стационар МУЗ ЦРБ Михайловского района Амурской области, 2001-2004 гг.

Заведующий хирургического отделения, МУЗ ЦРБ Михайловского района Амурской области, 2004-2008 гг.

Врач-хирург, ТКДЦ г. Комсомольск на Амуре, 2008-2009 гг.