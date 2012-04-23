Нужных Александр Викторович
Стаж 19 лет / Врач первой категории
Диагностика и консервативное (безоперационное) ведение всех проктологических заболеваний.
Хирургическое лечение заболеваний проктологического профиля:
дезартеризация геморроидальных узлов, в т.ч. методом HAL-RAR;
лечение геморроя (оперативное/безоперационное);
лечение острого наружного геморроя (тромбоз, воспаление, кровотечение);
остановка кровотечения из геморроидальных узлов;
лечение анальных трещин (оперативное/безоперационное);
дивульсия (расширение спазмированного) сфинктера;
иссечение перианальных бахромок, солитарных наружных геморроидальных узлов;
коррекция выпадения слизистой анального канала;
лечение доброкачественных образований перианальной зоны: остроконечных перианальных кондилом, кератопапиллом, папиллом, дерматофибром, травмированных невусов;
лечение гипертрофированных анальных сосочков;
устранение косметических дефектов аноректальной зоны.
Хирургическое лечение заболеваний проктологического профиля:
дезартеризация геморроидальных узлов, в т.ч. методом HAL-RAR;
лечение геморроя (оперативное/безоперационное);
лечение острого наружного геморроя (тромбоз, воспаление, кровотечение);
остановка кровотечения из геморроидальных узлов;
лечение анальных трещин (оперативное/безоперационное);
дивульсия (расширение спазмированного) сфинктера;
иссечение перианальных бахромок, солитарных наружных геморроидальных узлов;
коррекция выпадения слизистой анального канала;
лечение доброкачественных образований перианальной зоны: остроконечных перианальных кондилом, кератопапиллом, папиллом, дерматофибром, травмированных невусов;
лечение гипертрофированных анальных сосочков;
устранение косметических дефектов аноректальной зоны.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Серышева, 34
Первичный приём взрослых
Проктолог (колопроктолог)
1800 р
Вторичный приём взрослых
Проктолог (колопроктолог)
По запросу
ул. Морозова Павла Леонтьевича, 113
Консультация взрослых
Сосудистый хирург (ангиохирург)
По запросу
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Сердечно-сосудистый хирург
По запросу
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