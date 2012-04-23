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Нужных Александр Викторович
6.6
2

Нужных Александр Викторович

Проктолог (колопроктолог), Сосудистый хирург (ангиохирург), Сердечно-сосудистый хирург
Стаж 19 лет / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
  • Амурская Государственная Медицинская Академия, по специальности "Лечебное дело", 2000 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Хирургия", 2001 г.
  • Ординатура по специальности "Сердечно-сосудистая хирургия", 2011 г. окончания.
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Курсы повышения квалификации
  • "Неотложная хирургия органов брюшной полости".
  • "Вопросы профпатологии и организации профилактических медосмотров".
  • "Актуальные вопросы хиругии и организации хирургической помощи".
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-хирург, Стационар МУЗ ЦРБ Михайловского района Амурской области, 2001-2004 гг.
  • Заведующий хирургического отделения, МУЗ ЦРБ Михайловского района Амурской области, 2004-2008 гг.
  • Врач-хирург, ТКДЦ г. Комсомольск на Амуре, 2008-2009 гг.
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Адреса и стоимость приёма
Medical On Group
Доступна онлайн запись
ул. Серышева, 34
Первичный приём взрослых
Проктолог (колопроктолог)
1800 р
Вторичный приём взрослых
Проктолог (колопроктолог)
По запросу
Пульс
ул. Морозова Павла Леонтьевича, 113
Консультация взрослых
Сосудистый хирург (ангиохирург)
По запросу
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Сердечно-сосудистый хирург
По запросу
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