Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Олещук Оксана Петровна
6.0
0
Олещук Оксана Петровна
Онколог
Стаж не указан
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Дальневосточный Государственный Медицинский Университет, педиатрия, 2007 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Детская краевая клиническая больница им. А. К. Пиотровича
ул. Прогрессивная, 6
Первичный приём детей
Онколог
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Шестакова
Полина Витальевна
Онколог
,
Терапевт
6.0
0
Записаться
Митрошина
Светлана Александровна
Онколог
,
Онколог-маммолог
,
Гинеколог-онколог
5.7
3
Записаться
Баланда
Т. П.
Онколог
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...