Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Омельченко Ольга Сергеевна
6.0
0
Омельченко Ольга Сергеевна
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ХГМИ, Педиатрия, 1980 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Детская краевая клиническая больница им. А. К. Пиотровича
ул. Прогрессивная, 6
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Кокорина
Виктория Эдуардовна
Лор (оториноларинголог)
6.9
1
Записаться
Буланова
Оксана Александровна
Лор (оториноларинголог)
6.3
3
Записаться
Кузьминых
Ольга Геннадьевна
Лор (оториноларинголог)
,
Зав. отделением
,
Сурдолог
7.0
5
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...