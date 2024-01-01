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Оненко Николай Анатольевич
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Оненко Николай Анатольевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
  • Сертификат № 0127241490478 по февраль 2024 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Перинатальный центр
ул. Истомина, 85
Первичный приём взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
По запросу
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