Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Ореховская Елена Владимировна
6.2
1
Ореховская Елена Владимировна
Педиатр
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ХГМИ, педиатрия, 1987 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Детская городская клиническая больница №9
ул. Союзная, 80
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Шарова
Юлия Викторовна
Педиатр
6.3
2
Записаться
Отводникова
Наталья Ивановна
Инфекционист
,
Педиатр
6.2
1
Записаться
Щетинина
Светлана Александровна
Педиатр
,
УЗИ-специалист
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...