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Оренбургская Светлана Леонидовна
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Оренбургская Светлана Леонидовна
Массажист
Стаж 11 лет
Принимает детей
Стаж работы: Более 10 лет на базе ДККБ г Хабаровск: с детьми ДЦП, реабилитация после лечения Диспорт, реабилитация детей после нейропатий, длительный стаж работы с детьми до года.
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Информация о враче
Образование
Медицинское образование по специальности медицинский массаж в Владивостокском базовом медицинском колледже, 2015 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Аккредитованный центр подготовки специалистов по оздоровлению, Повышение квалификации по специальности "Медицинский массаж/медицинская сестра по массажу. Тейпирование", 2016 г. окончания.
Аккредитованный центр подготовки специалистов по оздоровлению, Повышение квалификации, по направлению " Все виды массажа для взрослых", 2015 г. окончания.
Аккредитованный центр подготовки специалистов по оздоровлению, Повышение квалификации, по направлению "Виды рефлекторного массажа", 2015 г. окончания.
Аккредитованный центр подготовки специалистов по оздоровлению, Повышение квалификации, по направлению "Лечебная физ.культура", 2015 г. окончания.
Аккредитованный центр подготовки специалистов по оздоровлению, Повышение квалификации, по направлению "Массаж в педиатрической практике", 2015 г. окончания.
Аккредитованный центр подготовки специалистов по оздоровлению, Повышение квалификации, по направлению "Баночный массаж", 2018 г. окончания.
Аккредитованный центр подготовки специалистов по оздоровлению, Повышение квалификации, по направлению "Ю-Мэйхо, Терапия", 2018 г. окончания.
Еще 4
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Нейромед
Доступна онлайн запись
ул. Флегонтова, 4
Первичный приём взрослых
Массажист
По запросу
Первичный приём детей
Массажист
По запросу
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