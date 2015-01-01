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Оренбургская Светлана Леонидовна
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Оренбургская Светлана Леонидовна

Массажист
Стаж 11 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • Медицинское образование по специальности медицинский массаж в Владивостокском базовом медицинском колледже, 2015 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Аккредитованный центр подготовки специалистов по оздоровлению, Повышение квалификации по специальности "Медицинский массаж/медицинская сестра по массажу. Тейпирование", 2016 г. окончания.
  • Аккредитованный центр подготовки специалистов по оздоровлению, Повышение квалификации, по направлению " Все виды массажа для взрослых", 2015 г. окончания.
  • Аккредитованный центр подготовки специалистов по оздоровлению, Повышение квалификации, по направлению "Виды рефлекторного массажа", 2015 г. окончания.
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Участие в ассоциациях

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Адреса и стоимость приёма
Нейромед
Доступна онлайн запись
ул. Флегонтова, 4
Первичный приём взрослых
Массажист
По запросу
Первичный приём детей
Массажист
По запросу
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