Оренбургская Светлана Леонидовна

Аккредитованный центр подготовки специалистов по оздоровлению, Повышение квалификации по специальности "Медицинский массаж/медицинская сестра по массажу. Тейпирование", 2016 г. окончания.

Аккредитованный центр подготовки специалистов по оздоровлению, Повышение квалификации, по направлению " Все виды массажа для взрослых", 2015 г. окончания.

Аккредитованный центр подготовки специалистов по оздоровлению, Повышение квалификации, по направлению "Виды рефлекторного массажа", 2015 г. окончания.