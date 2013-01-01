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Остапчук Виктория Сергеевна
6.0
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Остапчук Виктория Сергеевна
Психолог
,
Дефектолог
Стаж 6 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ДВГГУ, специализация "Специальная психология", 2013 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Неокортекс
Доступна онлайн запись
ул. Орджоникидзе, 25А
Первичный приём детей
Психолог
По запросу
0 отзывов
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