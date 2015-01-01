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  3. Остроухова Ангелина Юрьевна
Остроухова Ангелина Юрьевна
6.0
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Остроухова Ангелина Юрьевна

Стоматолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, "Стоматология", 2015 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Стоматологическая поликлиника №18
ул. Рокоссовского, 18А
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
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