  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Островская Виктория Германовна
Островская Виктория Германовна
6.0
0

Островская Виктория Германовна

Лаборант
Стаж 8 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ГОУВПО «Дальневосточный Государственный Медицинский Университет» министерства здравоохранения и социального развития г. Хабаровск, 2011 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач Клинической Лабораторной Диагностики, в Детской инфекционной больнице им. Пиотровича г .Хабаровска, 2012 г. - 2015 г.
  • Врач Клинической Лабораторной Диагностики, НУЗ ДКБ, 2016 г. - н.в.
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи