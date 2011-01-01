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Островская Виктория Германовна
6.0
0
Островская Виктория Германовна
Лаборант
Стаж 8 лет
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Информация о враче
Образование
ГОУВПО «Дальневосточный Государственный Медицинский Университет» министерства здравоохранения и социального развития г. Хабаровск, 2011 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач Клинической Лабораторной Диагностики, в Детской инфекционной больнице им. Пиотровича г .Хабаровска, 2012 г. - 2015 г.
Врач Клинической Лабораторной Диагностики, НУЗ ДКБ, 2016 г. - н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
0 отзывов
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