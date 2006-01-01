Островский Илья Андреевич

Дальневосточный стоматологический форум "Практическое применение новейших технологий. Традиции и инновации", 2006 г.

Ежегодный Дальневосточный стоматологический форум "Стоматологическая практика. Новейшие технологии - далекие и близкие: знать и применять", 2007 г.

Дальневосточный стоматологический форум "Стоматологическая практика. Новейшие технологии - далекие и близкие: знать и применять", 2008 г.