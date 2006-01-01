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  3. Островский Илья Андреевич
Островский Илья Андреевич
6.9
3

Островский Илья Андреевич

Стоматолог-ортопед
Стаж 12 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2008 г. окончания.
  • Интернатура на базе консультативно-диагностический центр "Вивея", 2008-2009 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Дальневосточный стоматологический форум "Практическое применение новейших технологий. Традиции и инновации", 2006 г.
  • Ежегодный Дальневосточный стоматологический форум "Стоматологическая практика. Новейшие технологии - далекие и близкие: знать и применять", 2007 г.
  • Дальневосточный стоматологический форум "Стоматологическая практика. Новейшие технологии - далекие и близкие: знать и применять", 2008 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Люмьер
Доступна онлайн запись
ул. Краснореченская, 189
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
500 р
3 отзыва

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