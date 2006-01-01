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Островский Илья Андреевич
6.9
3
Островский Илья Андреевич
Стоматолог-ортопед
Стаж 12 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2008 г. окончания.
Интернатура на базе консультативно-диагностический центр "Вивея", 2008-2009 гг.
Курсы повышения квалификации
Дальневосточный стоматологический форум "Практическое применение новейших технологий. Традиции и инновации", 2006 г.
Ежегодный Дальневосточный стоматологический форум "Стоматологическая практика. Новейшие технологии - далекие и близкие: знать и применять", 2007 г.
Дальневосточный стоматологический форум "Стоматологическая практика. Новейшие технологии - далекие и близкие: знать и применять", 2008 г.
Семинар "Восстановление верхних резцов с учетом биомеханики", 2010 г.
Семинар “Работа с артикуляторами” (г. Новороссийск), 2011 г.
National Academy of Implantology and Aesthetic Dentistry Сертификат III Дальневосточная Международная Имплантологическая Конференция (г. Владивосток), 2014 г.
Семинар: "Функционально-эстетическая реабилитация в стоматологии" (г. Владивосток), 2015 г.
Конгресс Nobel Biocare "Современные концепции как фактор успешного имплантологического лечения", 2015 г.
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Участие в ассоциациях
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Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Люмьер
Доступна онлайн запись
ул. Краснореченская, 189
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
500 р
3 отзыва
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