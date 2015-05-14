Овчинникова Ольга Александровна
Стаж 13 лет
Диагностика и лечение заболеваний кожи, ногтей. Диагностика заболеваний волос с использованием процедуры трихоскопии. Лечение заболеваний волос с использованием современных методик.
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
ул. Дзержинского, 65
Консультация взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
Трихолог
По запросу
Дерматовенеролог
По запросу
Первичный приём взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
Трихолог
По запросу
Дерматовенеролог
По запросу
Загрузка комментариев...