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  3. Овчинникова Ольга Александровна
Овчинникова Ольга Александровна
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Овчинникова Ольга Александровна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Трихолог, Дерматовенеролог
Стаж 13 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, по специальности "Лечебное дело", 2006 г. окончания.
  • Клиническая ординатура по специальности «Дерматовенерология», 2003 г. окончания.
  • Сертификат 252401776710 по специальности «Косметология», от 20.12.2013 г.
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Курсы повышения квалификации
  • Профессиональная переподготовка ,ТГМУ по специальности «Косметология», 14.05.2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
5th Avenue
ул. Дзержинского, 65
Консультация взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
Трихолог
По запросу
Дерматовенеролог
По запросу
Первичный приём взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
Трихолог
По запросу
Дерматовенеролог
По запросу
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