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Овчинникова Ольга Викторовна
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Овчинникова Ольга Викторовна
Невролог (невропатолог)
Стаж 5 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2012 г. окончания.
ДВГМУ, Интернатура по специальности "Детская неврология", 2014 г.
Курсы повышения квалификации
ДВГМУ, Неврология, 2018 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Аист
Доступна онлайн запись
ул. Салтыкова-Щедрина, 83
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
1300 р
Вторичный приём детей
Невролог (невропатолог)
1100 р
0 отзывов
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