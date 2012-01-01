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  3. Овчинникова Ольга Викторовна
Овчинникова Ольга Викторовна
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Овчинникова Ольга Викторовна

Невролог (невропатолог)
Стаж 5 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2012 г. окончания.
  • ДВГМУ, Интернатура по специальности "Детская неврология", 2014 г.
Курсы повышения квалификации
  • ДВГМУ, Неврология, 2018 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Аист
Доступна онлайн запись
ул. Салтыкова-Щедрина, 83
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
1300 р
Вторичный приём детей
Невролог (невропатолог)
1100 р
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