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  3. Овечкина Елена Анатольевна
Овечкина Елена Анатольевна
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Овечкина Елена Анатольевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 23 года
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "стоматология", 1996 г. окончания.
  • Сертификат "Стоматология терапевтическая", действителен по 03.04.2022 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Стомадент-ДВ
Доступна онлайн запись
ул. Тихоокеанская, 171В
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
640 р
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
430 р
4 отзыва

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