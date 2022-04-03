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Овечкина Елена Анатольевна
6.3
4
Овечкина Елена Анатольевна
Стоматолог-терапевт
Стаж 23 года
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "стоматология", 1996 г. окончания.
Сертификат "Стоматология терапевтическая", действителен по 03.04.2022 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Стомадент-ДВ
Доступна онлайн запись
ул. Тихоокеанская, 171В
Консультация взрослых
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640 р
Первичный приём взрослых
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430 р
4 отзыва
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