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  3. Пак Андрей Николаевич
Пак Андрей Николаевич
6.2
2

Пак Андрей Николаевич

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Образование

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Курсы повышения квалификации

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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №15
ул. Ульяновская, 156
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
2 отзыва

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