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Пак Марина Всеволодовна

Пак Марина Всеволодовна

Стоматолог
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Информация о враче
Образование
  • квалификация «Врач-стоматолог» по специальности «Стоматология»
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

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Адреса и стоимость приёма
Зубная Фея
Доступна онлайн запись
ул. Серышева, 34
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу

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