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Пак Марина Всеволодовна
Пак Марина Всеволодовна
Стоматолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
квалификация «Врач-стоматолог» по специальности «Стоматология»
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Зубная Фея
Доступна онлайн запись
ул. Серышева, 34
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
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