Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Пак Вера Васильевна
6.0
0
Пак Вера Васильевна
Главный врач
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1993 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №11
ул. Суворова, 38
Первичный приём взрослых
Главный врач
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Пяк
Иль Чен
Педиатр
,
Главный врач
6.0
0
Записаться
Баев
Михаил Иванович
Акушер-гинеколог
,
Главный врач
6.3
3
Записаться
Троценко
Константин Геннадьевич
Стоматолог-хирург
,
Стоматолог-имплантолог
,
Главный врач
10
14
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...