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  3. Палёная Татьяна Михайловна
Палёная Татьяна Михайловна
6.9
3

Палёная Татьяна Михайловна

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург
Стаж 19 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 1998 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • «Восстановление зубов со значительными нарушениями коронковой части», 2008 г.
  • Семинар «Ортопедия на имплантах», 2011 г.
  • Научно-практическая конференция по работе с системами дентальных имплантов Implantium и SuperLine, г. Владивосток, 2012 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Директор клиник МилаСтом и Стоматологическая практика
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Адреса и стоимость приёма
МилаСтом
Доступна онлайн запись
б-р Амурский, 38
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
600 р
Стоматолог-хирург
600 р
3 отзыва

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