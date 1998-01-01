Палёная Татьяна Михайловна

«Восстановление зубов со значительными нарушениями коронковой части», 2008 г.

Семинар «Ортопедия на имплантах», 2011 г.

Научно-практическая конференция по работе с системами дентальных имплантов Implantium и SuperLine, г. Владивосток, 2012 г.