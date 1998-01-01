Палёная Татьяна Михайловна

ДВГМУ, специализация "Стоматология", 1998 г. окончания
Курсы повышения квалификации
«Восстановление зубов со значительными нарушениями коронковой части», 2008 г.
Семинар «Ортопедия на имплантах», 2011 г.
Научно-практическая конференция по работе с системами дентальных имплантов Implantium и SuperLine, г. Владивосток, 2012 г.
Курс «Протезирование на имплантатах. Достижение оптимального эстетического результата», г. Владивосток, 2012 г.
Мастер-класс «Управление мягкими тканями», 2013 г.
Теоритичиский и практический курс обучения по методикам проведения синус-лифтинга, костной пластике, расщеплению гребня и системам дентальной имплантации «Impro», «AnyRidge», хирургический, ортопедический проколы, 2013 г.
Лекционно-демонстрационный семинар «Комплексный подход к протезированию на мини-имплантах. Эстетические и функциональные преимущества дентальных имплантов», 2014 г.
Обучающий курс «Инъекционные методики использования гиалуроновой кислоты и ботокса в практике врача-стоматолога», 2015 г.
Обучающий курс «Артикуляционная система в ежедневной практике врача-ортопеда и зубного техника. Решение проблем окклюзии», 2016 г.
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Директор клиник МилаСтом и Стоматологическая практика
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