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  3. Панасюк Светлана Ивановна
Панасюк Светлана Ивановна
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Панасюк Светлана Ивановна

Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, лечебное дело, 1976 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая поликлиника №3
ул. Ленинградская, 27
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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