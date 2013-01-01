Панкратова Дарья Александровна

ОЧУДПО «Институт психотерапии и клинической психологии», по программе «Практические основы когнитивно-поведенческой психотерапии», 260 часов, г. Москва, 2018 г.

Сертификат «Базовый консультант по позитивной психотерапии», World association for Positive Psyhotherapy, Wiesbaden, 2009 г.

Сертификат «Теоретическое поле гештальта. Личная философия. Супервизия практики-экзистенциальное измерение супервизии», Московский Гештальт Институт, Е.Р.Калитеевская, г.Москва, 2013 г.