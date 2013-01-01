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  3. Панкратова Дарья Александровна
Панкратова Дарья Александровна
7.8
7

Панкратова Дарья Александровна

Психолог
Стаж 8 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ФГБОУ ВПО «ДГГУ», специальность "Психология".
Курсы повышения квалификации
  • ОЧУДПО «Институт психотерапии и клинической психологии», по программе «Практические основы когнитивно-поведенческой психотерапии», 260 часов, г. Москва, 2018 г.
  • Сертификат «Базовый консультант по позитивной психотерапии», World association for Positive Psyhotherapy, Wiesbaden, 2009 г.
  • Сертификат «Теоретическое поле гештальта. Личная философия. Супервизия практики-экзистенциальное измерение супервизии», Московский Гештальт Институт, Е.Р.Калитеевская, г.Москва, 2013 г.
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Адреса и стоимость приёма
Хабаровский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
Доступна онлайн запись
пер. Фабричный, 23А
Первичный приём детей
Психолог
1050 р
Первичный приём взрослых
Психолог
1050 р
Вторичный приём взрослых
Психолог
1050 р
Вторичный приём детей
Психолог
1050 р
Хабаровский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
Доступна онлайн запись
пр. Трамвайный, 5А
Первичный приём детей
Психолог
1050 р
Первичный приём взрослых
Психолог
1050 р
Вторичный приём взрослых
Психолог
1050 р
Вторичный приём детей
Психолог
1050 р
7 отзывов

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