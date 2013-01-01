Панкратова Дарья Александровна
Стаж 8 лет
Принимает детей
7 лет работает в сфере индивидуального психологического консультирования, проводит групповые занятия для детей и взрослых, супервизии и обучающие семинары для специалистов образовательных организаций Хабаровского края. Является мастером психологических игр «Империя магов» и «Детские дворики». В составе организаторов проекта "Ночь психологии" ( первый и пока единственный проект в России #ночьпсихологии), марафона "Дети под защитой" (#детиподзащитой) и др.
Читать полностью
Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
пер. Фабричный, 23А
Первичный приём детей
Психолог
1050 р
Первичный приём взрослых
Психолог
1050 р
Вторичный приём взрослых
Психолог
1050 р
Вторичный приём детей
Психолог
1050 р
Доступна онлайн запись
пр. Трамвайный, 5А
Первичный приём детей
Психолог
1050 р
Первичный приём взрослых
Психолог
1050 р
Вторичный приём взрослых
Психолог
1050 р
Вторичный приём детей
Психолог
1050 р
Загрузка комментариев...