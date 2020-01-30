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Панухник Виктория Владимировна

Панухник Виктория Владимировна

Терапевт
Стаж 4 года
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Информация о враче
Образование
  • ФГБОУ ВО "Дальневосточный государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, по специальности "Лечебное дело", 2019 г.
Курсы повышения квалификации
  • 30.01.2020 г. - Удостоверение о повышении квалификации № 112707 010813 по программе "Актуальные вопросы вакцинопрофилактики". КГБОУ ДПО "Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения" министерства здравоохранения Хабаровского края.
  • 30.11.2020 г. - Удостоверение о повышении квалификации № 112731 943635 по программе "Оказание медицинской помощи при новой коронавирусной инфекции, вызванной SARS-CoV-2, в амбулаторных условиях". КГБОУ ДПО "Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения" министерства здравоохранения Хабаровского края.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
МиРиТ
Доступна онлайн запись
ул. Пушкина, 38А
Первичный приём взрослых
Терапевт
1500 р
Вторичный приём взрослых
Терапевт
1300 р
Доктор А
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
ул. Гайдара, 13
Первичный приём взрослых
Терапевт
3800 р

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