Панухник Виктория Владимировна

ФГБОУ ВО "Дальневосточный государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, по специальности "Лечебное дело", 2019 г.
Курсы повышения квалификации
30.01.2020 г. - Удостоверение о повышении квалификации № 112707 010813 по программе "Актуальные вопросы вакцинопрофилактики". КГБОУ ДПО "Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения" министерства здравоохранения Хабаровского края.
30.11.2020 г. - Удостоверение о повышении квалификации № 112731 943635 по программе "Оказание медицинской помощи при новой коронавирусной инфекции, вызванной SARS-CoV-2, в амбулаторных условиях". КГБОУ ДПО "Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения" министерства здравоохранения Хабаровского края.