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  3. Панькив Роман Игоревич
Панькив Роман Игоревич
7.7
5

Панькив Роман Игоревич

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Сертификат № 0127240567882.
  • Сертификат № 0127240111468.
  • Сертификат № 0127240567882 .
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Интенс
Доступна онлайн запись
пер. Дзержинского, 11В
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
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Стоматолог-ортопед
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5 отзывов

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