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Панькив Роман Игоревич
7.7
5
Панькив Роман Игоревич
Стоматолог-терапевт
,
Стоматолог-ортопед
,
Стоматолог-хирург
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Сертификат № 0127240567882.
Сертификат № 0127240111468.
Сертификат № 0127240567882 .
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Интенс
Доступна онлайн запись
пер. Дзержинского, 11В
Консультация взрослых
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5 отзывов
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