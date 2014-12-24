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Панюкова Людмила Алексеевна
5.7
1
Панюкова Людмила Алексеевна
Терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Высшее медицинское Хабаровский медицинский институт -1990 год. Специальность - лечебное дело, квалификация - врач лечебник
Сертификат - терапия – от 24.12.2014 до 24.12.2019
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №5
ул. Тихоокеанская, 85
Первичный приём взрослых
Терапевт
Бесплатно
1 отзыв
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