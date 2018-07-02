Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Парамонова Екатерина Игоревна
6.0
0
Парамонова Екатерина Игоревна
Педиатр
Стаж 2 года
Принимает детей
Отправить заявку
Нажимая «Отправить заявку» вы соглашаетесь с
правилами использования
сервиса.
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Вам на почту было отправлено письмо.
Для завершения записи,
перейдите по ссылке из письма
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
ДВГМУ в 2018 г., врач-педиатр участковый
Курсы повышения квалификации
Свидетельство об аккредитации специалиста № 332400058400 от 02.07.2018 - педиатрия
Дальневосточный государственный медицинский университет (травматология и ортопедия) в 2020 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Доктор А
Доступна онлайн запись
Хабаровск, ул. Гайдара, 13
Первичный приём детей
Педиатр
1500 р
Вторичный приём детей
Педиатр
1400 р
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Дятлова
Елена Валентиновна
Педиатр
7.5
6
Записаться
Ярославская
Ирина Яковлевна
Педиатр
,
Аллерголог-иммунолог
6.3
1
Записаться
Копылов
Евгений Николаевич
Педиатр
,
Пульмонолог
,
Главный врач
9.4
6
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...