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  3. Парамонова Екатерина Игоревна
Парамонова Екатерина Игоревна
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Парамонова Екатерина Игоревна

Педиатр
Стаж 2 года
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ в 2018 г., врач-педиатр участковый
Курсы повышения квалификации
  • Свидетельство об аккредитации специалиста № 332400058400 от 02.07.2018 - педиатрия
  • Дальневосточный государственный медицинский университет (травматология и ортопедия) в 2020 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Доктор А
Доступна онлайн запись
Хабаровск, ул. Гайдара, 13
Первичный приём детей
Педиатр
1500 р
Вторичный приём детей
Педиатр
1400 р
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