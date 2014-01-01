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  3. Парипса Андрей Дмитриевич
Парипса Андрей Дмитриевич
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Парипса Андрей Дмитриевич

Врач ультразвуковой диагностики
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1992 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Проф. переподготовка по специальности "Ультразвуковая диагностика", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Центр медицинских комиссий
б-р Амурский, 51
Первичный приём взрослых
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
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