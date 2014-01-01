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Парипса Андрей Дмитриевич
6.0
0
Парипса Андрей Дмитриевич
Врач ультразвуковой диагностики
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1992 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Проф. переподготовка по специальности "Ультразвуковая диагностика", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Центр медицинских комиссий
б-р Амурский, 51
Первичный приём взрослых
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
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