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Паршикова Лидия Григорьевна
6.0
0
Паршикова Лидия Григорьевна
Врач ЛФК
Стаж не указан / Врач высшей категории
Направление деятельности: медицинская реабилитация (лечебная физкультура и массаж)
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Врач ЛФК
765 р
Вторичный приём взрослых
Врач ЛФК
615 р
0 отзывов
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