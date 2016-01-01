Паршина Светлана Валерьевна
Стаж 12 лет
Принимает детей
Консультирует родителей по вопросам речевого развития детей дошкольного и школьного возраста.
Ведет индивидуальные и групповые занятия по преодолению различных речевых патологий, с использованием современных методов и приемов,
в том числе:
Нарушение звукопроизношения (дислалия, дизартрия, ринолалия);
ФФНР (фонетико-фонематического недоразвития речи);
ОНР (общего недоразвития речи);
Системного недоразвития речи;
Нарушения чтения и письма;
Нарушения звукопроизношения у взрослых и подростков.
Ведет индивидуальные и групповые занятия по преодолению различных речевых патологий, с использованием современных методов и приемов,
в том числе:
Нарушение звукопроизношения (дислалия, дизартрия, ринолалия);
ФФНР (фонетико-фонематического недоразвития речи);
ОНР (общего недоразвития речи);
Системного недоразвития речи;
Нарушения чтения и письма;
Нарушения звукопроизношения у взрослых и подростков.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
пер. Фабричный, 23А
Первичный приём взрослых
Логопед
865 р
Первичный приём детей
Логопед
Бесплатно
Вторичный приём взрослых
Логопед
865 р
Вторичный приём детей
Логопед
700 р
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