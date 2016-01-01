  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Паршина Светлана Валерьевна
Паршина Светлана Валерьевна
6.0
0

Паршина Светлана Валерьевна

Логопед
Стаж 12 лет
Принимает детей
Читать полностью
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • ХГПИ, специализация "Дефектология", 1994 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Курсы повышения квалификации "Актуальные проблемы логопедии в соответствии с требованиями ФГОС" АНО "Логопед плюс" Учебный центр "Логопед-Мастер" г. Москва, 2016 г
  • Повышение квалификации по теме "Логопедическая работа при моторной алалии в соответствии с требованиями ФГОС" АНО "Логопед плюс" Учебный центр "Логопед-Мастер" г. Москва, 2016 г
  • Участие в краевом семинаре "Организационные вопросы деятельности ПМПк образовательных организаций в рамках работы по реализации ИПРА ребёнка-инвалида", 2017 г.
Еще 4
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Хабаровский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
Доступна онлайн запись
пер. Фабричный, 23А
Первичный приём взрослых
Логопед
865 р
Первичный приём детей
Логопед
Бесплатно
Вторичный приём взрослых
Логопед
865 р
Вторичный приём детей
Логопед
700 р
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи