Паршина Светлана Валерьевна

Курсы повышения квалификации "Актуальные проблемы логопедии в соответствии с требованиями ФГОС" АНО "Логопед плюс" Учебный центр "Логопед-Мастер" г. Москва, 2016 г

Повышение квалификации по теме "Логопедическая работа при моторной алалии в соответствии с требованиями ФГОС" АНО "Логопед плюс" Учебный центр "Логопед-Мастер" г. Москва, 2016 г

Участие в краевом семинаре "Организационные вопросы деятельности ПМПк образовательных организаций в рамках работы по реализации ИПРА ребёнка-инвалида", 2017 г.