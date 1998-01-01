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  3. Пашковская Ольга Станиславовна
Пашковская Ольга Станиславовна
6.3
2

Пашковская Ольга Станиславовна

Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1992 г. - 1998 г.
  • ДВГМУ, интернатура по специальности "Терапия", 1998 г. - 1999 г.
  • ДВГМУ, клиническая ординатура по специальности "Терапия", 2002 г. - 2004 г.
Курсы повышения квалификации
  • ДВГМУ, профессиональная переподготовка по специальности "Пульмонология", 2006 г. окончания.
  • ИПКСЗ, повышение квалификации по специальности "Терапия", 2015 г. окончания.
  • "Актуальные вопросы медицины для врачей первичного звена здравоохранения" ФГБОУ ВО РНИМУ им.Н.И.Пирогова Минздрава России, 2015 г. - 2016 г.
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Участие в ассоциациях
  • Член российской гастроэнтерологической ассоциации.
Опыт работы
  • Врач - терапевт, НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст.Хабаровск-1 ОАО "РЖД", 1999 г. - н.в.
  • Врач - гастроэнтеролог, НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст.Хабаровск-1 ОАО "РЖД", 2017 г. - н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Терапевт
1100 р
Гастроэнтеролог
1100 р
Вторичный приём взрослых
Терапевт
900 р
Гастроэнтеролог
900 р
2 отзыва

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