Пашковская Ольга Станиславовна
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Направление деятельности: терапия (внутренние болезни). Авторское право «Протокол по ведению больных с внебольничной пневмонией в Дорожной клинической больнице на ст.Хабаровск-1»
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Адреса и стоимость приёма
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Терапевт
1100 р
Гастроэнтеролог
1100 р
Вторичный приём взрослых
Терапевт
900 р
Гастроэнтеролог
900 р
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