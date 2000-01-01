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  3. Пашковский Илья Евгеньевич
Пашковский Илья Евгеньевич
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Пашковский Илья Евгеньевич

Невролог (невропатолог), Рефлексотерапевт
Стаж 15 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2000 г. окончания.
  • Сертификат по специальности "Неврология".
  • Сертификат по специальности "Рефлексотерапия".
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Инь-Янь
ул. Шабадина, 19А
Консультация взрослых
Рефлексотерапевт
По запросу
Невролог (невропатолог)
По запросу
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