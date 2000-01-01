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Пашковский Илья Евгеньевич
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Пашковский Илья Евгеньевич
Невролог (невропатолог)
,
Рефлексотерапевт
Стаж 15 лет
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2000 г. окончания.
Сертификат по специальности "Неврология".
Сертификат по специальности "Рефлексотерапия".
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Инь-Янь
ул. Шабадина, 19А
Консультация взрослых
Рефлексотерапевт
По запросу
Невролог (невропатолог)
По запросу
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