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  3. Паташенко Ольга Николаевна
Паташенко Ольга Николаевна
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Паташенко Ольга Николаевна

Дерматовенеролог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ по специальности "Лечебное дело", 1988 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Дерматовенерология", 1989 г.
Курсы повышения квалификации
  • "Экспертиза временной нетрудоспособности", ИПКСЗ
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Нефертити
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 71
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
1600 р
Вторичный приём взрослых
Дерматовенеролог
1200 р
Первичный приём детей
Дерматовенеролог
1600 р
Вторичный приём детей
Дерматовенеролог
1200 р
Нефертити
Доступна онлайн запись
ул. Профессора Даниловского М.П, 20
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
1600 р
Вторичный приём взрослых
Дерматовенеролог
1200 р
Первичный приём детей
Дерматовенеролог
1600 р
Вторичный приём детей
Дерматовенеролог
1200 р
6 отзывов

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