Паташенко Ольга Николаевна
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 71
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
1600 р
Вторичный приём взрослых
Дерматовенеролог
1200 р
Первичный приём детей
Дерматовенеролог
1600 р
Вторичный приём детей
Дерматовенеролог
1200 р
Доступна онлайн запись
ул. Профессора Даниловского М.П, 20
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
1600 р
Вторичный приём взрослых
Дерматовенеролог
1200 р
Первичный приём детей
Дерматовенеролог
1600 р
Вторичный приём детей
Дерматовенеролог
1200 р
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