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Патрина Светлана Ивановна
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Патрина Светлана Ивановна
УЗИ-специалист
Стаж 16 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, «лечебное дело», 1988 г. окончания.
Интернатура, Хабаровская Городская больница № 1, 1990 г. окончания.
Первичная специализация по УЗД, ХГМУ, 2002 г.
Курсы повышения квалификации
Каждые пять лет – сертификационные курсы усовершенствования врачей.
Тематические курсы усовершенствования врачей.
Участие в ассоциациях
Участник РАСУДМ.
Опыт работы
1990 – 2002 гг., врач-терапевт, ХДИ № 2.
2003 – 2013 гг., врач-терапевт, ООО «Сономед» .
2003 – по настоящее время, врач УЗД ООО «Сономед».
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Адреса и стоимость приёма
Сономед
Доступна онлайн запись
ул. Краснореченская, 59А
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Первичный приём детей
УЗИ-специалист
По запросу
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