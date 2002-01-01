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Патрина Светлана Ивановна
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Патрина Светлана Ивановна

УЗИ-специалист
Стаж 16 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, «лечебное дело», 1988 г. окончания.
  • Интернатура, Хабаровская Городская больница № 1, 1990 г. окончания.
  • Первичная специализация по УЗД, ХГМУ, 2002 г.
Курсы повышения квалификации
  • Каждые пять лет – сертификационные курсы усовершенствования врачей.
  • Тематические курсы усовершенствования врачей.
Участие в ассоциациях
  • Участник РАСУДМ.
Опыт работы
  • 1990 – 2002 гг., врач-терапевт, ХДИ № 2.
  • 2003 – 2013 гг., врач-терапевт, ООО «Сономед» .
  • 2003 – по настоящее время, врач УЗД ООО «Сономед».
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Адреса и стоимость приёма
Сономед
Доступна онлайн запись
ул. Краснореченская, 59А
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Первичный приём детей
УЗИ-специалист
По запросу
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